Duizenden PSG-fans verzamelen zich bij Parc des Princes

Samenvatting De opmerkelij­ke opmars van Atalanta Bergamo

16:48 Atalanta Bergamo is door de overwinning op Valencia van gisteren (3-4) met Red Bull Leipzig als eerste verzekerd van de kwartfinales in de Champions League. Vóór dit seizoen was Atalanta dé grote onbekende bij het grote publiek, maar dit seizoen kan niemand meer om de ploeg van Marten de Roon, Robin Gosens en Hans Hateboer heen. De opmars van de Italianen in vier punten.