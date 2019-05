Duitser Brych opnieuw scheidsrechter bij Ajax

Swart doet oproep aan fans Ajax: Staan en klappen in minuut 14 en 34

3 mei Sjaak Swart doet een oproep aan alle supporters van Ajax die komende woensdag bij de halve finale tegen Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff Arena zitten. Hij vraagt om een daverend applaus in minuut 14 zijn oud-teamgenoot Johan Cruijff en in minuut 34 voor Abdelhak Nouri.