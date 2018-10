'Dubbel gevoel' bij Ten Hag na gelijkspel: 'Uitstekende prestatie'

,,We hadden kunnen winnen, maar we hebben wel een uitstekende prestatie neergezet hier'', vond Ten Hag na het ware voetbalgevecht in München. Ajax begon nog matig aan de wedstrijd. ,,De start was onnodig, dan moeten we sneller schakelen'', is Ten Hag wel kritisch op de eerste minuten.



Maar daarna kwam Ajax los, zag ook Ten Hag. ,,We waren heel moedig en fel, daar had Bayern moeite mee. Waar we konden, hebben we gevoetbald. Met het spel en de speelwijze kunnen we heel tevreden zijn'', klinkt het positief. Hij kon zijn ploeg alleen verwijten dat het niet de winst naar zich toe trok. ,,Zo'n wedstrijd geeft de jongens nóg meer zelfvertrouwen. Ze moeten alleen die goals maken. Maar dit is wel een bevestiging waartoe dit team in staat is. We hebben kwaliteitsspelers, die samen tot grote hoogtes kunnen stijgen.''



Ten Hag vond het mooi om zo'n topwedstrijd mee te maken als trainer. ,,Het is echt uitdagend om in zo'n ambiance te spelen. Ik heb de uitsupporters continu gehoord. Het was een prachtige sfeer hier.''