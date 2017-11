Druk op Bosz maximaal na nieuwe nederlaag tegen Spurs

Door Maarten Wijffels



Alsof ze 220 volt op hun schoenen hebben staan. Zo lopen de spelers van Borussia Dortmund al weken rond. Gisteravond leek er eindelijk weer wat ontspanning in hun spel. Totdat één doeltreffende tegenaanval de verkramping toch weer in volle omvang terugbracht en een tweede tegengoal trainer Peter Bosz in grote problemen brengt.



14 tegengoals in de laatste vijf wedstrijden. En na gisteravond zijn het er dus 16. Ga dat patroon als trainer maar eens doorbreken nu komende zaterdag ook nog de competitiewedstrijd van het jaar op de rol staat, thuis tegen aartsrivaal Schalke 04.



Bosz kon het zelf ook bijna niet geloven, hoe gisteravond een 1-0 voorsprong toch weer werd weggeven door slecht verdedigen achterin. Hoe simpel Spurs-spits Harry Kane bijvoorbeeld mocht uithalen en scoren vanaf de rand van het strafschopgebied bij de 1-1, dat was de huidige crisis van Dortmund in een notendop.



Natuurlijk voelt Bosz de druk op zijn positie. En hij voelt die druk met elke volgende nederlaag toenemen. Maar: hij voelt nog altijd geen andere benadering vanuit de directie naar hem toe. Technisch directeur Michael Zorc en algemeen directeur Hans-Joachim Watzke lijken geen act op te voeren, steeds als ze publiekelijk uitdragen dat ze samen met hun Hollandse ‘Chef-Trainer’ het tij willen keren. Ze hebben het ook nog wel gekker meegemaakt dan nu. Het duo dat de ‘BvB’ samen al meer dan tien jaar leidt vond het elftal ook al eens terug op de laatste plek in de Bundesliga. Dat was middenin een seizoen onder Jurgen Klopp. Maar wel erbij zeggen: die klassering kwam er toen na een ongekende periode van succes onder de charismatische trainer. En ook toen werd de druk om in te grijpen uiteindelijk zó groot dat Klopp bekend maakte dat hij zou gaan stoppen aan het einde van dat jaar.



Nu hoopt de directie het huwelijk met Bosz in elk geval te kunnen rekken tot de winterstop. Om dan te kijken of de selectie kan worden versterkt. Het liefst met een topkeeper, want ook al had Roman Bürki gisteravond een paar prachtige reddingen, hij blijft een bron van onrust en bij de 1-1 zag hij er ook weer niet geweldig uit. En daarnaast zou een centrale verdediger welkom zijn die snelheid en meedogenloosheid koppelt aan een goede inspeelpass.



Zo’n verdediger speelde gisteravond aan de overkant. Jan Vertonghen zou bij uitstek een man zijn voor het voetbal zoals Bosz dat voor ogen staat. Maar dat kaliber spelers; je mag je sterk afvragen of die een kampioenskandidaat in de Premier League intussen nog zouden willen verlaten voor een Duitse club die al vijf jaar zucht onder de ijzeren hegemonie van Bayern München.



Tottenham was al geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Toch stond in Dortmund de vaste basis op het veld, want bij een zege zou Spurs zeker zijn van de groepswinst. Net als laatst tegen Bayern München had Bosz in zijn team iets meer zekerheid ingebouwd. De regel dat balverlies binnen vier seconden moeten worden gerepareerd, ging (tijdelijk) overboord. Dortmund zakte verder dan normaal in, had slechts 45 procent balbezit tegenover 55 voor Tottenham en probeerde nu in de omschakeling gevaarlijk te zijn.



Met Pierre-Emerick Aubameyang terug aan het front na zijn veelbesproken disciplinaire schorsing. En uitgerekend hij opende na een halfuur de score uit een prachtige aanval, waarbij André Jarmolenko Aubameyang met een hakballetje in schietpositie bracht. Maar het bleek uiteindelijk niks waard.