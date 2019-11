Druijf: Gelukkig lukt het wel in de Europa League

Eerst als invaller eind augustus in de beslissende uitwedstrijd tegen FC Antwerp in de laatste voorronde (1-4 na verlenging) en donderdag opnieuw als wisselspeler in de spectaculaire thuiswedstrijd tegen FK Partizan (2-2). De 21-jarige spits scoorde zelfs twee keer, in de 88ste minuut en in de extra tijd, en was daarna natuurlijk de gevierde man bij de Alkmaarders in Den Haag.