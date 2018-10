Doorbreekt Ajax eindelijk de dominantie van Benfica tegen Nederlandse clubs?

Sinds PSV in 1989 Benfica in de finale van de Europa Cup I na strafschoppen versloeg, is het Nederlandse clubs al elf duels op een rij niet gelukt de Portugese grootmacht te verslaan.

Dat Ajax-trainer Erik ten Hag de tegenstander van vanavond karakteriseerde als sluw en geslepen kan hij zomaar hebben gebaseerd op de laatste duels van Benfica met Nederlandse clubs. Vaak sloegen de Portugezen toe op de valreep, al dan niet voorafgegaan door provocaties. Roda JC, PSV, Heerenveen, FC Twente en AZ. Ze probeerden het allemaal, maar alle ontmoetingen met de ‘Adelaars’ uit Lissabon liepen uit op een teleurstelling.

Dat begon al in 1995 met Roda JC. Na de 1-0 nederlaag in Lissabon zette het elftal van trainer Huub Stevens Kaalheide op zijn kop. Roda kwam in Kerkrade met 2-0 voor na doelpunten van Danny Hesp en René Trost, maar in de slotfase ging het alsnog mis. In de laatste drie minuten scoorde Hassan Nader nog twee keer.

Drie jaar later kwam PSV in de groepsfase van de Champions League uiteindelijk een puntje tekort voor de volgende ronde. Benfica ging, mede door 2-1 thuiszege op PSV, wel door. De in Lissabon ook al trefzekere Nuno Gomes scoorde in Eindhoven twee keer. Ruud van Nistelrooy maakte er daar vlak voor tijd nog 2-2 van.

Diezelfde Gomes was in 2004 ook de plaaggeest van Heerenveen. In de groepsfase van de Europa League maakte hij twee van de vier Portugese treffers, Benfica won met 4-2. De Friezen waren nog wel teruggekomen van een 2-0 achterstand. Ugur Yildirim bracht met een vrije trap de spanning terug, de nu weer bij Ajax actieve Klaas-Jan Huntelaar benutte een strafschop voor 2-2. Ondanks de nederlaag, gingen de Friezen wel door in de poule.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar weet wat het is om tegen Benfica te scoren. Op 21-jarige leeftijd zette hij Heerenveen op 2-2 in Lissabon. © ANP

Overvleugeld

Dat Benfica vooral in eigen huis Nederlandse clubs totaal overvleugeld bleek ook in 2011. PSV werd in de kwartfinale van de UEFA Cup onder de voet gelopen en verloor met 4-1. Gomes was er niet bij, de hoofdrolspelers bij de Portugezen waren nu de Argentijnen Pablo Aimar en Javier Saviola. Zij lieten zich in Eindhoven niet meer verrassen: ondanks een vroege 2-0 voorsprong werd het 2-2.

Een paar maanden later liet Benfica ook FC Twente teleurgesteld achter. In Enschede maakte Bryan Ruiz er op de valreep nog wel 2-2 van, kwalificatie voor de Champions League bleek in Lissabon onhaalbaar. Met 3-1 verloor het elftal van trainer Co Adriaanse, die de uitschakeling terecht vond. ,,Benfica heeft de betere voetballers en ook het betere team.”

AZ waagde de laatste poging tegen Benfica: in de kwartfinale van de Europa League in 2014. Zowel in Alkmaar als in Lissabon verloor de ploeg van trainer Dick Advocaat. De toenmalige AZ-aanvaller Roy Beerens gaf in de catacomben van het Estádio da Luz eerlijk toe dat ze waren weggespeeld. ,,Ze waren een paar klassen te goed.” Een conclusie die tegen Benfica vaker getrokken kon worden.

Volledig scherm Ontgoocheling bij de spelers van Roda JC na de uitschakeling in de tweede rond van de UEFA Cup. Van links naar rechts: Richard Roelofsen, Edwin Vurens, Johan de Kock, Marco van Hoogdalem en Danny Hesp. © ANP

Volledig scherm Dennis Rommedahl zet PSV in 1998 op 1-1 tegen Benfica. Hier verslaat de Deen Michel Preud’homme. © REUTERS

Volledig scherm De PSV’ers Stijn Wuytens, Otman Bakkal en Andreas Isaksson druipen af na de 4-1 nederlaag tegen Benfica in de kwartfinale van de Europa League. © EPA