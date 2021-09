Donny van de Beek stevig aangepakt: ‘Zelfs voor de rode kaart was het alsof United met tien man speelde’

De blamage van Manchester United op bezoek bij Young Boys (2-1 nederlaag) is logischerwijs niet louter aan Van de Beek te wijten. Sterker nog, als Jesse Lingard geen dramatische terugspeelbal had gegeven, hadden The Red Devils hoogstwaarschijnlijk het gewenste punt mee terug naar Old Trafford genomen. Toch kan Van de Beek deze ochtend beter The Sun even overslaan met lezen. ,,Als hij al niet ontmoedigd was door zijn carrière bij Manchester United, dan is dat na zijn wissel in de rust nu in elk geval zo", schrijft de Britse tabloid.

Dit moest het moment zijn om coach Ole Gunnar Solskjaer te laten zien wat hij kan brengen in een team dat bol staat van grote sterren. Zijn eerste basisplaats van het seizoen. ,,Hij vecht voor zijn carrière en er werd hem verzekerd dat hij deze kansen zou krijgen, maar hij moet het nu wel gaan laten zien. Hij is wijs genoeg om dat te begrijpen. Hij moet nu laten zien waarom hij in dit team zou moeten spelen", sprak Rio Ferdinand voorafgaand aan de wedstrijd. Paul Scholes voegde daaraan toe: ,,Nu moet hij gaan bewijzen dat hij goed genoeg is voor Manchester United.”

The Sun concludeerde echter dat dat niet gelukt is: ,,Als er iets is wat nu duidelijk is voor Solskjaer, is het dat hij prima zonder de speler van veertig miljoen euro kan. Waarom hij hem überhaupt besloot te kopen is een raadsel. Hij speelt gemiddeld veertig minuten. In die minuten moet hij laten zien wat hij waard is, zeker als je wordt omringd door spelers als Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes en Paul Pogba. Maar in plaats daarvan zou je bijna vergeten dat hij gisteren speelde. Zelfs voor de rode kaart van Wan-Bissaka was het alsof Manchester United met tien man speelde, zo onzichtbaar was hij. Als je hem al opmerkte, was het omdat hij een overtreding beging.”

Solskjaer kwam inderdaad met een uitleg voor de wissel van Van de Beek: hij stelde dat hij met Varane in de ploeg de voorzetten vanaf de zijkant wilde verijdelen. ,,Maar hij had ook Fred kunnen wisselen", stelt The Sun. ,,Ole vertrouwt Fred meer en dat is logisch, want je wilt meer zien van een speler die duidelijk veel talent heeft en het bij Ajax zo goed heeft gedaan. Hij zou een speler zijn die elk grassprietje van het veld zou bedekken, een bal veroverende pitbull, een box-to-boxmachine. Maar het enige dat we nu weten is dat hij ongebruikt, ongevraagd en ongewenst is.”

Volledig scherm Donny van de Beek in het duel met Young Boys. © AP

Steun

Toch is er ook steun voor Van de Beek en kritiek op Solskjaer. ,,Dat Jadon Sancho werd vervangen door Diogo Dalot was verklaarbaar, maar om vervolgens bij de rust over te schakelen op drie centrale verdedigers en Varane voor Van de Beek te brengen was verre van noodzakelijk", schrijft Sky Sports.

Ook Manchester Evenings News vindt dat de Nederlander nog een kans verdient van Solskjaer: ,,De wissel maakte een einde aan 45 bemoedigende minuten voor Van de Beek. De middenvelder werkte deze zomer hard om fysiek sterker te worden en dat was duidelijk te zien. Zijn passing was netjes en verzorgd en een half uur lang leek het alsof hij een echte optie voor het middenveld van Solskjaer zou kunnen worden. Helaas kreeg hij niet de tijd waarop hij had gehoopt. Maar op basis van deze 45 minuten verdient hij zeker nog een kans.”

Wat vind jij?

