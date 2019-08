‘Donny speelt beide wedstrijden tegen PAOK’

Door Freek Jansen



,,Donny is erbij en gaat spelen’’, zei Ten Hag zojuist tijdens de persconferentie. ,,En dat zal ook in de return het geval zijn.’’ Ten Hag stond samen met aanvoerder Dusan Tadic, de Servische aanvaller zal dit seizoen de band dragen, de media te woord in het Toumba Stadium in Thessaloniki, waar morgenavond een intense sfeer zal hangen. ,,Het is altijd moeilijk spelen in Griekenland’’, stelt Tadic. ,,Het is een goede les voor onze jonge spelers. Een grote ervaring. Maar wij moeten ons eigen spel spelen, dat is het belangrijkste.’’

In de ogen van Ten Hag ligt daar ook de sleutel voor succes tegen PAOK Saloniki. ,,We weten waar hun kracht en zwaktes liggen, maar wij zullen van eigen kracht uitgaan. Het gaat erom hoe wij ermee omgaan. Met in de hele wedstrijd goede pressie en een goed rendement als belangrijke uitgangspunten. Europees krijg je nou eenmaal niet veel kansen. Tegen Vitesse hebben we veel kansen gemist. We moeten nu alerter en scherper zijn dan afgelopen zaterdag. Wedstrijd tot wedstrijd moeten we verbeteren en zo bouwen aan sterk team. En intussen resultaat halen.’’