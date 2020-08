Dominique Janssen: ‘Dit is het beste moment om Lyon te verslaan’

Door Tim Reedijk



Zo’n anderhalve week zit Dominique Janssen al in een hotel in het Spaanse San Sebastian. Daar vindt vanavond om 20.00 uur de climax van de Final Eight plaats, de Champions League-opzet die we nog kennen van de mannen. Na het kampioenschap en de bekerwinst kan Janssen, in het eerste seizoen dat ze überhaupt Champions League-minuten maakte, vanavond dus zelfs de Treble pakken. Als vaste waarde in het hart van de defensie.

Quote Lyon is een club die ze hier graag verslaan Dominique Janssen De Champions League werd een heel ander toernooi dan iemand voor mogelijk had kunnen houden. ,,Het geeft me echt het EK- en WK-gevoel dat ik ken van Oranje”, vertelt 63-voudig international Janssen vanaf haar hotelkamer in San Sebastian. ,,Dat is één van de tofste dingen: zo’n toernooivorm met zoveel spanning. Waarschijnlijk maak je het als voetballer in je leven één keer mee dat de Champions League zo wordt beslist. Bovendien is het voor mij voor het eerst dat ik überhaupt Champions League speel, terwijl ik wél ervaring heb met een eindronde zoals die nu is. Het is superfijn dat ik weet: nu komt dit en dan komt dat.”

Bij de mannen greep Bayern München dit seizoen de macht in het mondiale topvoetbal door, voor de tweede keer in de clubhistorie na 2013, de ‘Treble’ te winnen. VfL Wolfsburg, ook ‘Treble’-winnaar in 2013, is nog maar één zege verwijderd van een soortgelijke prestatie in het vrouwenvoetbal. Bayern leek in de afronding van dit seizoen sterk te profiteren van de vroege herstart van de Bundesliga na de voetballoze coronamaanden. Ook het Duitse vrouwenvoetbal werd al snel opgestart, terwijl Lyon maanden niet speelde.

,,Ik denk dat dat een voordeel is, dat dit het beste moment is om Lyon te verslaan. Dat ze net wat kwetsbaarder zijn, al mag je zo’n topteam nooit onderschatten”, aldus Janssen. Maar zij weet ook: na de dubbele Champions League-winst van Wolfsburg in 2013 en 2014 greep Lyon de macht in dat toernooi, met vier eindzeges op rij sinds 2016 en morgen dus een kans op een vijfde. ,,Je proeft die strijd wel bij speelsters die hier langer zitten. Lyon is een club die ze hier graag verslaan. Vorig jaar nog verloor Wolfsburg van Lyon in de kwartfinales. Onze speelsters willen zo graag en voelen dat dit het moment is. Lyon is niet in beste vorm, denk ik, dus er is een grote kans om ze dit jaar van de troon te stoten.”

Wel is Lyon de absolute grootmacht die al meer dan 800 dagen geen wedstrijd verloor en morgen - opnieuw - de ‘Treble’ kan winnen. Janssen stuurde nog geen berichtje naar Shanice van de Sanden, die haar derde Champions League op rij wil winnen met Lyon. ,,Maar laatst sprak ik haar wel via FaceTime, hadden we ook echt even een leuk gesprek. Toen gaf Shanice ook al aan dat ze denkt dat wij een goede kans maken. Het is natuurlijk sowieso mooi voor ons vrouwenvoetbal dat er morgen twee Nederlanders in de finale staan. Als ik met Wolfsburg die beker pak, is het echt een droomjaar geweest.”

