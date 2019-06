Dolberg tankt vertrouwen bij Denemarken, herstel Tadic en Servië

Dolberg opende in de dertiende minuut de score door de bal binnen te tikken uit een hoekschop. Na de gelijkmaker van Saba Lobzhanidze zorgde oud-Ajacied Christian Eriksen vanaf elf meter opnieuw voor de voorsprong. In de tweede helft maakte Dolberg zijn tweede treffer. Yussuf Poulsen zorgde voor de 4-1 uit de rebound, nadat de Georgische doelman Giorgi Loria een derde goal van Dolberg had voorkomen. In de blessuretijd maakte Martin Braithwaite het vijfde en laatste doelpunt voor Denemarken.



Ierland kwam in dezelfde poule slechts twee keer tot scoren tegen Gibraltar. Een schot van David McGoldrick werd door Joseph Chipolina van richting veranderd en was daardoor onhoudbaar voor doelman Kyle Goldwin. Pas vlak voor het eindsignaal stelde Robbie Brady met de 2-0 de zege veilig. Ierland, Denemarken en Zwitserland zullen in groep D gaan uitmaken wie zich plaatst voor het EK van volgend jaar.



In groep F kwam Spanje pas laat los tegen het stugge Zweden, waar Alexander Isak in de slotfase inviel. Twee benutte strafschoppen van Sergio Ramos en Alvaro Morata zorgden voor opluchting bij de Spanjaarden. Invaller Mikel Oyarzabal tekende voor het slotakkoord (3-0). In dezelfde groep was AZ-spits Bjørn Johnsen de grote man met twee goals voor Noorwegen tegen de Faeröer Eilanden: 2-0.



Met Dusan Tadic in de ploeg herstelde Servië zich in groep B van de blamage tegen Oekraïne van afgelopen vrijdag (5-0). Tegen Litouwen won de ploeg van bondscoach Mladen Krstajic met 4-1 dankzij treffers van Aleksandar Mitrovic (2) en Luka Jovic. Bij één van de goals van Mitrovic gaf Ajacied Tadic de assist. Oekraïne blijft koploper in de groep na een 1-0 zege op Luxemburg. Roman Jaremtsjoek maakte vroeg in de wedstrijd het enige doelpunt.



In groep A heeft Kosovo voor het eerst in de EK-kwalificatie gewonnen. Elbasan Rashani bezorgde de Kosovaren vlak voor tijd de zege op Bulgarije (2-3). Kosovo speelt sinds 2016 internationale wedstrijden. In de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland had de ploeg geen zege weten te behalen. In de Nations League werd wel twee keer gewonnen. In dezelfde groep boekte Tsjechië de tweede overwinning. Montenegro werd met 3-0 verslagen.Met Dusan Tadic in de ploeg boekte Servië in groep B een overtuigende zege op Litouwen: 4-1. Na een halfuur had Servië al drie keer gescoord. Tadic gaf bij een van de twee treffers van Alexander Mitrovic de assist.



Polen is in groep G hard op weg zich te plaatsen voor het EK. Met Mateusz Klich (PEC Zwolle, FC Twente) en invaller Arek Milik (Ajax) als oude bekenden uit de eredivisie op het veld won het land eenvoudig met 4-0 van Israël.



Bekijk hier alle uitslagen uit de EK-kwalificatie.