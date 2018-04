Doelpuntrijkste seizoen ooit in Champions League

Wijnaldum: Nog 95 minuten volhouden en we gaan naar de finale in Kiev

1:09 Georginio Wijnaldum kijkt na de zege van Liverpool op AS Roma (5-2) vol vertrouwen uit naar de return van volgende week woensdag in Stadio Olimpico. ,,Nog 95 minuten volhouden en we gaan naar de finale in Kiev”, vertelde de Nederlandse middenvelder met een glimlach op zijn gezicht. ,,Het is nog niet gedaan. Dat merkte Barcelona in de vorige ronde. We moeten nog een keer honderd procent geven, maar gaan er met een goed gevoel heen.”