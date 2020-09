Dit zijn de zes ploegen die PSV vandaag kan loten

Met Lokomotiv Zagreb (Kroatië), Aberdeen (Schotland), Aarhus (Denemarken), Nömme Kalju (Estland), Viking Stavanger (Noorwegen) en NS Mura (Slovenië) zijn alle mogelijke opponenten van PSV op 24 september benoemd. Bij de loting wordt ook bepaald of het een uit- of thuiswedstrijd is. Vanwege de corona-crisis worden alle voorrondes voor Europese toernooien in 1 wedstrijd volbracht. Daarbij is geen publiek welkom.