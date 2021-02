Dit zijn de vijftien mogelijke opponenten van Ajax

Bovendien maakt het in deze ronde ook niet uit dat ploegen uit hetzelfde land komen. Zo zouden de clubs uit bijvoorbeeld Engeland en Spanje elkaar kunnen loten. Ajax en PSV hadden elkaar ook kunnen loten, maar door een goal van Olympiakos in de 88ste minuut werd PSV gisteravond nog uitgeschakeld. Na de 4-2 nederlaag in Griekenland van vorige week scoorde Eran Zahavi opnieuw twee keer voor PSV, maar kort voor tijd viel toch het doek voor de ploeg van Roger Schmidt. Ajax won dankzij opnieuw een late goal weer met 2-1 van Lille, de koploper van Frankrijk.



Namens Engeland (drie), Italië (twee), Spanje (twee) en Oekraïne (twee) zijn er nog meerdere deelnemers in het toernooi. Naast Nederland hebben ook Griekenland, Noorwegen, Kroatië, Schotland, Tsjechië en Zwitserland nog één club over. Vijf van die zes teams gaan aan kop in de nationale competitie. De loting is vanmiddag te volgen in ons liveblog op deze site.