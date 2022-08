Dit zijn de tegenstanders die Ajax kan loten in de Champions League

Vanwege de eliminatie van PSV maakt Ajax zich voor de vierde keer op rij als enige club uit Nederland op voor de loting van de poulefase van de Champions League. In Istanbul geniet de landskampioen donderdagavond (18.00 uur) een beschermde status.

Ajax is voor de komende editie als Nederlandse titelhouder ingedeeld in pot 1. Daardoor ontlopen de Amsterdammers de kampioenen van de zes grootste nationale competities. Dat betekent niet dat Ajax geen giganten kan treffen. De tweede bak is met drie Engelse (Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur) en drie Spaanse topclubs (FC Barcelona, Atlético Madrid en Sevilla) en Juventus en RB Leipzig ook ijzersterk vertegenwoordigd.

Pot 3 bestaat met Borussia Dortmund, Internazionale en Benfica, dat Ajax in maart uit de knockout-fase kegelde en tegenwoordig wordt getraind door voormalig PSV-coach Roger Schmidt, ook niet bepaald alleen uit kleinduimpjes. Waar Ajax automatisch de favoriet tegen zal zijn, zijn de clubs in de laatste pot. Die bestaat uit de Franse nummer twee Olympique Marseille, de Belgische kampioen (Club Brugge) en Schotse kampioen (Celtic) en een handvol clubs die zich via de voorrondes kwalificeerden, waaronder Rangers, dat PSV uit de vierde bak van de koningsklasse hield.

Zo heeft Ajax op voorhand gunstigere papieren dan in de voorbije jaren, toen het aanvankelijk plaatsnam in lagere potten. Na de loting kunnen de kaarten ook anders geschud zijn. Zo kan Ajax het nog altijd slecht treffen als kaartjes met bijvoorbeeld Liverpool, Internazionale en Olympique Marseille uit de balletjes rollen. Het is ook de voornaamste reden waarom de clubleiding nog geen Europees doel wenst uit te spreken. Ajax wil de eliteclubs dwarszitten, maar net als onder trainer Erik ten Hag vindt de clubleiding dat daarvoor de loting niet extreem tegen moet zitten.

Als excuses om niet te overwinteren al mogelijk zijn na een zomer waarin de club een recordbedrag uitgaf om het vertrek van de halve basisploeg op te vangen, dan zijn die hoe dan ook niet geldig als Ajax relatief gunstig loot met bijvoorbeeld RB Leipzig, Shakhtar Donetsk en Maccabi Haifa als groepsgenoten.

Volledig scherm Ajax-trainer Alfred Schreuder. © Pro Shots / Toon Dompeling

Wie Ajax ook treft, de eerste groepswedstrijd staat voor de eerste week van september op de rol. In verband met het WK, dat in de derde week van november begint, worden alle zes Europese clashes in twee maanden afgewerkt.

Tegenover het moordende programma van de eredivisiefavoriet staat ook een rinkelende kassa. Ajax is verzekerd van minimaal 40 miljoen euro. Dat zijn vooral startgelden, waarbij de recette (zo’n 2 miljoen per thuisduel) nog niet is meegerekend. Door de uitschakeling van PSV ontvangt Ajax een miljoen extra uit de verdeling van de tv-rechten.

Pot 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern München

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax

Pot 2 Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Pot 3 Borussia Dortmund

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica

Sporting CP

Bayer Leverkusen

Pot 4 Olympique de Marseille

Club Brugge

Celtic

FC Kopenhagen

Rangers FC

Maccabi Haifa

Viktoria Plzen

Dinamo Zagreb