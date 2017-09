Dit wist je nog niet over de eerste Champions League-avond

De legendarische keeper (39) van Juventus hield Messi in de vorige vijf onderlinge ontmoetingen steeds van scoren af. Na rust klopte Messi Buffon nog eens (3-0) en tekende zo voor zijn 100ste goal in Europese toernooien. Alleen eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo (112) heeft er meer.

Wat viel ons nog meer op?

• Marko Marin, doet die naam nog een belletje rinkelen? Het Duitse dravertje keerde vanavond na 2471 Champions League-loze dagen terug in het miljoenenbal. Marin, ooit een groot talent bij Werder Bremen, speelde op 7 oktober 2010 zijn laatste duel op de hoogste trede van het Europese clubvoetbal. Als speler van Olympiakos dook hij er vanavond weer op. Zonder succes: met de Grieken keek Marin al bij rust tegen een 0-3 achterstand aan tegen Sporting Lissabon.

• Vergeet MSN – MCN is het nieuwe supertrio op de Europese velden. De M staat voor Kylian Mbappé, die vanavond alweer zijn zevende CL-treffer liet noteren. Daarmee evenaarde de pas 18-jarige spits van Paris Saint-Germain Patrick Kluivert als tiener met de meeste doelpunten in de Champions League, en de eerste voor twee verschillende clubs. Ook C (Edinson Cavani) en N (Neymar) deden een duit in het zakje tegen het arme Celtic. Cavani maakte zijn 21ste en 22ste Europese goal voor PSG en is daarmee voormalig recordhouder Zlatan Ibrahimovic voorbij.

• Ricky van Wolfswinkel scoort in de Zwitserse competitie aan de lopende band, maar vanavond werd hij zelf aan banden gelegd. De spits beroerde tegen Manchester United voor rust maar tien keer de bal, nog vaker in zijn eigen zestienmeter (1) dan in die van United.

• United leidde bij rust met 1-0 en dat was voor de fans in rood een geruststellend gegeven. Nog nooit verloor hun club een wedstrijd in de Champions League bij een voorsprong halverwege (46 zeges, 6 gelijke spelen).