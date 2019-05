Dit verdient Messi dit seizoen als hij de Champions League wint

Een groot geheim is het niet. Het contract van Messi is al een tijdje in handen van een select clubje journalisten, met dank aan de hackers van Football Leaks. Een arbeidsovereenkomst van 14 bladzijden, opgesteld in het Catalaans, en een imagorechtencontract met de firma Leo Messi Management S.L. van 15 bladzijden met ook de handtekening van vader Jorge. De meest duizelingwekkende verbintenis die ooit in het voetbal werd ondertekend, in november 2017. Na het halsoverkopvertrek van Neymar naar PSG vond de directie van Barcelona het het risico waard om zijn beste speler ooit zulke sommen uit te betalen tot juni 2021. Tot 40 procent van zijn totale loonbalans. Het was een verdrievoudiging van zijn vorige salaris (zo’n 35 miljoen euro) en een zet die alle contracten die voor die datum in het topvoetbal zijn uitgeschreven ineens devalueert.

Miljardenbusiness

Het in 2017 vernieuwde contract van Messi is de nieuwe maatstaf in een miljardenbusiness. Als Messi straks de treble wint - Primera División, Champions League, Copa del Rey - én wordt verkozen tot de beste speler in de wereld, zal hij in totaal op een jaarsalaris van zo'n 90 miljoen euro terecht komen. Dat is inclusief zijn basisloon van 71.053.856 euro, maar bijvoorbeeld nog exclusief een loyaliteitspremie die hem verspreid over vier jaar 70 miljoen euro op kan brengen als hij Barcelona tot 2021 trouw blijft.



Ter vergelijking: Hazard strijkt bij Chelsea jaarlijks twaalf miljoen euro op. Alleen met de cumulerende kwalificatie- en winstpremies voor de Champions League verdient Messi al meer dan de Rode Duivel. De bestbetaalde Belg in de Premier League, Kevin De Bruyne, zal dit seizoen ongeveer 15 miljoen euro opstrijken.



Overigens staat er ook een opstapcausule in Messi’s contract: 700 miljoen euro. Iemand?