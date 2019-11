Dit staat er vanavond op het programma

Groep E

Programma

• Liverpool - Genk (21.00 uur)

• Napoli - Salzburg (21.00 uur)



Met een overwinning op Belgisch kampioen Genk zetten Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met Liverpool een grote stap naar de knockoutfase. Een Engelse zege ligt wel in de lijn der verwachting, zeker als je de situatie van de clubs vergelijkt. Liverpool is de ongenaakbare koploper van de Premier League, terwijl Belgisch-kampioen Genk dit seizoen teleurstelt met een achtste plaats. Twee weken terug was het krachtsverschil al goed te zien, toen de ploeg van Jurgen Klopp met 1-4 won in België.



Wint Dries Mertens met zijn ploeg Napoli ook de return van RB Salzburg, dan kan men zich in Napels langzaam gaan verheugen op de volgende fase van het toernooi. De Napolitanen kunnen met een overwinning al op tien punten na vier duels komen.

Volledig scherm Liverpool won op 23 oktober zonder moeite in Genk (1-4). © Getty Images

Groep F

Programma

• Barcelona - Slavia Praag (18.55 uur)

• Borussia Dortmund - Internazionale (21.00 uur)



Al vroeg op de avond krijgen we een Nederlandse clash in Camp Nou. Tenminste, als zowel Frenkie de Jong als Mick van Buren in actie komt. De Jong is met Barcelona hard op weg naar plaatsing voor de volgende ronde. De Catalanen hebben nog vier punten nodig om zich bij de eerste twee ploegen van groep F te scharen. Drie daarvan kunnen er vanavond al gepakt worden in eigen huis tegen de Tsjechisch-kampioen.



Stefan de Vrij komt later op de avond in actie, als hij het met Inter opneemt tegen Borussia Dortmund. De verdediger is een belangrijke pion bij het Inter van Antonio Conte, dat in de Seria A slechts een punt achterstand heeft op koploper. Twee weken geleden stonden de ploegen in Milaan al tegenover elkaar. Toen boekte Inter een cruciale zege (2-0), waarmee het de tweede plaats overnam van de Duitse club.

Barça-trainer Valverde noemt Frenkie de Jong heel belangrijk:

Groep G

Programma

• Zenit - RB Leipzig (18.55 uur)

• Olympique Lyon - Benfica (21.00 uur)



De ster van het Nederlands Elftal was hij al een tijdje, maar Memphis Depay heeft de smaak bij Lyon inmiddels ook aardig te pakken. Zo was de 25-jarige aanvaller afgelopen weekend matchwinner, door zijn ploeg in de slotfase met zijn tweede doelpunt tegen Toulouse naar een overwinning te schieten. Ook twee weken terug tegen Benfica wist Memphis al het net. Zijn ploeg ging toen met 2-1 onderuit. Met vier punten uit drie duels is Lyon, waar ook Kenny Tete onder contract staat, nog kansrijk voor de volgende ronde. Tegen Benfica moet dan wel worden gewonnen.



Veertien doelpunten in een vier dagen tijd; er zijn weken dat het niet gebeurt. Leipzig was het na het bekerduel bij Wolfsburg (1-6) ook tegen Mainz (8-0) weer aan de lopende band raak. De vorm is er dus wel bij de ploeg van Julian Nagelsmann, koploper in groep G met zes punten. Met een uitzege bij Zenit, dat in eigen huis al met 2-1 werd verslagen, staan de Duitsers met één been in de volgende ronde.

Volledig scherm RB Leipzig scoort, een bekende beeld afgelopen week. © BSR Agency

Groep H

Programma

• Chelsea - Ajax (21.00 uur)

• Valencia - Lille OSC (21.00 uur)



Het doelpunt van Michy Batshuayi was een flinke domper voor Ajax, twee weken geleden in de Johan Cruijff Arena tegen Chelsea. De Engelse grootmacht won in Amsterdam met 0-1 en nam meteen de koppositie over van de Amsterdammers. Voor Ajax is het zaak een resultaat te halen op Stamford Bridge.



Nummer drie Valencia ligt met slechts twee punten achterstand namelijk op de loer. De Spanjaarden gaven de overwinning twee weken terug in de slotminuut nog weg, toen Jasper Cillessen geen antwoord had op een uithaal van Jonathan Ikoné toch nog mis. De spanning in groep H is in ieder geval om te snijden.