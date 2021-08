Dit miljoenenbedrag krijgt PSV als het zich plaatst voor de Champions League

Miljoenenspel

De wedstrijd van vanavond draait uiteraard om sportieve eer en trots, maar ook om heel veel geld. De startpremie voor de Champions League bedraagt voor alle clubs in het hoofdtoernooi 15,65 miljoen euro. In de Europa League, waar AZ zich voor hoopt te plaatsen, ligt dat bedrag met 3,63 miljoen aanzienlijk lager. In de nieuwe Europese Conference League is de startpremie 2,94 miljoen. Feyenoord lijkt daar met de 5-0 zege op Elfsborg wel zeker van, Vitesse speelde met 3-3 gelijk in de heenwedstrijd tegen Anderlecht. Ook tijdens de groepsfase van de Champions League is er nog veel geld te verdienen voor Ajax en mogelijk dus ook voor PSV wanneer het vanavond afrekent met Benfica. Per overwinning keert de UEFA namelijk 2,8 miljoen uit en een gelijkspel is nog altijd goed voor 930.000 euro.

Cody Gakpo in duel met Soualiho Meïté tijdens de heenwedstrijd (2-1) van vorige week in Lissabon.

PSV zou in de poulefase met alle premies zo'n 28 miljoen euro bij elkaar kunnen spelen. Ajax speelde in het seizoen 2018/2019, toen het op een paar seconden van de finale kwam, liefst 78 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar in de Champions League. In de totale pot van de Champions League zit liefst 2,032 miljard euro, nu we toch met grote bedragen aan het strooien zijn. Kwalificatie voor de achtste finales is 9,6 miljoen euro waard. Het bereiken van de kwartfinales (10,6 miljoen euro), de halve finales (12,5 miljoen) en de finale (15,5 miljoen) wordt nog beter beloond. De winnaar van de finale op 28 mei 2022 in Sint-Petersburg strijkt 20 miljoen euro op.

Uitgoal niet meer van belang

Tot dit seizoen zou PSV nog genoeg hebben gehad aan een 1-0 overwinning, nadat de heenwedstrijd in een 2-1 zege voor Benfica eindigde. Vanavond zal dat niet genoeg zijn voor de ploeg van Roger Schmidt. PSV zal minimaal twee keer moeten scoren om door te gaan. Bij iedere marge van één goal in het voordeel van PSV zal er een verlenging komen in het Philips Stadion.

In de afgelopen vijf seizoenen werd een dubbele ontmoeting in de Champions League slechts negen keer beslist door uitdoelpunten, al dan niet na verlenging. In totaal waren er 66 dubbele ontmoetingen in deze periode.

Het scenario van 2-1 in de heenwedstrijd en 1-0 in de return kwam één keer voor in de afgelopen vijf jaar, bij Sjachtar Donetsk – AS Roma in 2018. Andersom (eerst 1-0 en daarna 2-1) kwam ook één keer voor, bij Olympique Lyon – Juventus in 2020.

Benfica vaak succesvol tegen Nederlandse clubs

Benfica speelde 26 wedstrijden tegen Nederlandse clubs in Europees verband. Voor de Portugese recordkampioen (37 stuks) waren er elf overwinningen, negen gelijke spelen en zes nederlagen. PSV speelde acht keer eerder tegen Benfica, maar won alleen in 1975 in de kwartfinale van de Europa Cup II. Dertien jaar later won PSV uiteraard opnieuw van Benfica in de finale van de Europa Cup I in Stuttgart, maar dat was toen na een 0-0 gelijkspel pas na strafschoppen. In 1999 (poulefase Champions League) en 2011 stonden PSV ook nog tegenover elkaar. Beide keren was er een gelijkspel en een zege voor Benfica.

Zakaria Labyad in duel met Fábio Coentrão in 2011.

Vertonghen voor twaalfde keer tegen PSV

Jan Vertonghen miste vorige week de heenwedstrijd in Lissabon door een spierblessure, maar de 34-jarige verdediger uit Sint-Niklaas zit vanavond weer bij de selectie. Vertonghen speelde in zijn Nederlandse jaren elf keer tegen PSV. Met RKC verloor hij in 2007 met 2-0 in Eindhoven. Daarna speelde hij met Ajax nog tien toppers tegen PSV: drie zeges, vier gelijke spelen en drie nederlagen. De enige keer dat hij scoorde tegen PSV was op 19 april 2009, maar Ajax verloor toen met 6-2 in Eindhoven.

Jan Vertonghen in de muur tijdens PSV - Ajax (4-3) op 16 augustus 2009.