Dit is de potindeling voor de loting van de Champions League

Voorronde Champions League AZ ontsnapt tegen Viktoria Plzen door goals Koop­meiners en Gudmunds­son

26 augustus AZ is een stapje dichterbij de groepsfase van de Champions League gekomen door een zwaarbevochten zege op Viktoria Plzen: 3-1. Teun Koopmeiners maakte in minuut 95 gelijk vanaf elf meter, waarna invaller Albert Gudmundsson in de verlenging twee keer scoorde.