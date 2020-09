Dinamo Kiev, Ferencvaros en Olympiakos naar hoofdtoernooi Champions League

Dinamo Kiev, dat in de derde voorronde AZ had uitgeschakeld, versloeg in eigen huis KAA Gent met 3-0. Het eerste duel was vorige week al in een 1-2 overwinning voor Dinamo Kiev geëindigd. Vitali Bujalski opende in de negende minuut de score voor Dinamo Kiev. De Uruguayaanse middenvelder Carlos De Pena en de Luxemburgse aanvaller Gerson Rodrigues, oud-speler van Telstar, scoorden daarna uit een strafschop.



Ook Olympiakos en Ferencvaros plaatsten zich voor de groepsfase. De Grieken speelden met 0-0 gelijk tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Met de 2-0 zege uit de eerste wedstrijd was dat voldoende voor Olympiakos.



Ferencvaros hield in eigen huis de Noorse kampioen Molde FK op 0-0. Het eerste duel in Noorwegen was in 3-3 geëindigd, waardoor de Hongaren op basis van uitdoelpunten naar de groepsfase gaan. Ferencvaros deed in 1995 voor het laatst mee aan de Champions League.



Morgen staan de laatste drie play-offs op het programma: FC Midtjylland - Slavia Praag (heenduel 0-0), PAOK Thessaloniki - FK Krasnodar (heenduel 2-1 voor Krasnodar) en RB Salzburg - Maccabi Tel Aviv (heenduel 1-2 voor RB Salzburg).