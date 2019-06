Deze negen Nederlanders wonnen de Champions League óók met een buitenlandse club

De Champions League was in 1993 de opvolger van de Europa Cup 1. Slechts een negental Nederlanders maakte sindsdien speelminuten in een Champions League-seizoen waarin het vervolgens de eindwinst pakte. Clarence Seedorf was in 1998 de eerste met Real Madrid. Hij herhaalde dat kunstje in 2000 nog eens met de Madrilenen, waarna Seedorf ook in 2003 en 2007 met de Champions League in handen stond als speler van AC Milan.



Jaap Stam en Jordi Cruijff volgden Seedorf in 1999 op met Manchester United. Daarna wonnen Giovanni van Bronckhorst en Mark van Bommel (in 2006 met Barcelona), Edwin van der Sar (2008 met Manchester United), Wesley Sneijder (2010 met Internazionale), Ibrahim Afellay (2011 met Barcelona) en Arjen Robben (2013 met Bayern München) ook nog met een buitenlandse club de Champions League.