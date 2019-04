Deze clubs pakten in één seizoen drie prijzen

Mocht Ajax inderdaad de treble voltooien, dan doet de club dat niet voor het eerst in de clubhistorie. In 1972 wist het de beker, de titel en de Europacup 1 te winnen. Johan Cruijff scoorde de enige twee doelpunten in de Europacup-finale tegen Internazionale. Voor Nederlandse begrippen kan dit de derde treble worden: PSV won ook eenmaal, in 1988, drie prijzen in een seizoen. Twee Nederlanders wonnen het laatste decennium nog drie prijzen op alle fronten: Arjen Robben met Bayern München in 2013 en Wesley Sneijder met Internazionale in 2010.