Deze clubs kunnen PSV, Ajax, Feyenoord en Vitesse vandaag loten

Vanaf 12.00 uur wordt er in Nyon geloot voor de play-offs van de Champions League en Europa League. Met PSV, Ajax, Feyenoord en Vitesse is Nederland nog met vier ploegen actief.

Landskampioen PSV stroomt in de laatste play-off voor de Champions League in. Indien Ajax zich ontdoet van Standard Luik, neemt het ook aan die laatste voorronde deel. Feyenoord en Vitesse moeten nog afrekenen met respectievelijk AS Trencín en FC Basel, maar weten rond 14.00 uur al wel wie de tegenstanders in een eventuele Europa League play-off zijn. Een overzicht per club.

PSV

Het balletje met PSV gaat vanmiddag in de lotingbak voor de vierde en laatste voorronde van de Champions League. In deze play-off kan PSV nog stuiten op zeven tegenstanders, waaronder het Zwitserse Young Boys dat net als de Eindhovenaren al geplaatst is. De andere mogelijke tegenstanders komen uit de volgende, nog te spelen duels.



• Rode Ster Belgrado - Spartak Trnava

• Malmö FF - FC Fehérvár

• Qarabag - Bate Borisov

Ajax

Ajax moet eerst nog afrekenen met Standard Luik, maar als dat lukt dan weten de Amsterdammers al wat de laatste horde voor het miljoenenbal wordt. Omdat Benfica en Dinamo Kiev een geplaatste status genieten én de UEFA clubs uit Rusland en Oekraïne niet aan elkaar wil koppelen, blijft voor Ajax alleen de winnaar van het duel tussen Slavia Praag en Dinamo Kiev over. Als de Amsterdammers verliezen van Luik, dan stromen ze in de groepsfase van de Europa League in.

Feyenoord

Bekerwinnaar Feyenoord reist deze week af naar Slowakije voor deel één van het tweeluik met AS Trencín. Vanmiddag wordt er meer duidelijk over de tegenstanders in een mogelijke vierde en laatste voorronde voor de Europa League. Het gaat om de volgende tien clubs:



• Spartak Subotica - Brøndby IF

• Hibernian - Molde FK

• Istanbul Başakşehir - Burnley

• Sturm Graz - AEK Larnaca

• RB Leipzig - CS U Craiova

Vitesse

In Arnhem zullen ze nog niet bezig zijn met een vervolg in Europa. Eerst moet Vitesse het nog opnemen tegen het sterke FC Basel, de afgelopen seizoenen goed voor meerdere stunts in de Champions League. Als het nu Vitesse is dat stunt, dan komt de volgende tegenstander uit deze duels:



• Slovan Bratislava - Rapid Wien

• Apollon Limassol - Brest

• Hapoel Haifa - Atalanta Bergamo

• Ufa - Progrès Niedercorn