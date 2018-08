‘Derde Europa Cup-toernooi vanaf 2021’

LIVE | PSV en Ajax in spanning om loting

17:39 Voor PSV en Ajax breken spannende uren aan. Beide clubs loten in Monaco mee voor de lucratieve groepsfase van de Champions League. In het seizoen 2010-2011 deden voor de laatste keer twee Nederlandse ploegen mee aan het hoofdtoernooi van het kampioenenbal. De ceremonie begint om 18.00, de eerste balletjes rollen rond de klok van 18.30 uur. Mis niets in ons liveblog of via onze livestream!