Deelt Barça meteen tik uit aan gehandicapt Juve?

Juventus speelt vanavond in de Champions League tegen Barcelona zonder enkele belangrijke spelers. Zo zijn Mario Mandzukic, Sami Khedira, Benedikt Höwedes en Giorgio Chiellini niet opgenomen in de selectie van trainer Massimiliano Allegri. Ze zijn niet fit.



De Italiaanse kampioen drong vorig seizoen door tot de finale van de Champions League. In de Serie A is de club dit seizoen nog zonder puntenverlies. Het duel is een herhaling van de finale in 2015 van het belangrijkste clubtoernooi. Toen won Barcelona in Berlijn met 3-1.



Chiellini heeft een kuitblessure waardoor hij ook de interland van Italië tegen Spanje moest missen. Khedira en Claudio Marchisio ontbraken zaterdag al in het met 3-0-gewonnen competitieduel met Chievo Verona. Daarin viel Mandzukic uit, de Kroaat kreeg weer last van een eerder opgelopen blessure. Höwedes bekeek het duel vanaf de bank, de van Schalke gehuurde Duitser is nog niet fit. Coach Allegri kan bovendien geen beroep doen op Juan Cuadrado. De Colombiaanse aanvaller is geschorst.



Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft Sergi Roberto weer bij zijn selectie. De middenvelder ontbrak zaterdag in het competitieduel met Espanyol (5-0), maar trainde een dag later al wel mee. Valverde wist nog niet of hij dinsdag een plaats in zijn elftal inruimt voor Andrés Iniesta. ,,We moeten niet vergeten hoe belangrijk hij voor ons is, maar ook zijn leeftijd niet uit het oog verliezen en het feit dat hij op een positie speelt die veel van een speler vraagt.''