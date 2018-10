De Vrij houdt 'pijnlijke' 10-0 geheim: 'Niet iets om over op te scheppen'

,,Misschien zijn er een paar die het weten. Maar het is ook niet echt iets om over op te scheppen'', aldus De Vrij lachend. ,,Het is een van de slechtste herinneringen uit mijn carrière. Het deed pijn en dat doet het nog steeds als ik eraan denk. Gelukkig heb ik ook hele mooie wedstrijden gespeeld in dit stadion.''



De Vrij heeft het goed naar zijn zin in Milaan. ,,Het gaat erg goed me me. Ik ben in een grote familie terechtgekomen en goed opgevangen. Je merkt dat dit een hele grote club is, met veel historie en een grote achterban.''



Inter begon de groepsfase met een thuiszege op Tottenham Hotspur en kan bij een overwinning op PSV, dat met 4-0 onderuit ging bij Barcelona, al een aardige stap zetten op weg naar de volgende ronde. ,,Ik heb de nodige wedstrijden gezien van PSV. Hun voorhoede is erg gevaarlijk, met Steven Bergwijn en Hirving Lozano als snelle buitenspelers en Luuk de Jong als sterke spits die veel werk verricht. PSV speelt met veel intensiteit.''



De Vrij heeft 27 vrienden en familie uitgenodigd om in het Philips-stadion te komen kijken. ,,Ik heb hier nog geen Champions League-avonden meegemaakt, maar ik heb gehoord dat er dan een mooie sfeer hangt. In mijn tijd bij Feyenoord had je dat bij avondwedstrijden ook.''