De vier dilemma's voor Ten Hag in Lille

Bosz: Je doet veel goed als je zoveel doelkansen creëert

25 november Coach Peter Bosz van Bayer Leverkusen maakt zich in de aanloop naar het duel met Lokomotiv Moskou in de Champions League geen zorgen over de vele gemiste doelkansen van zijn ploeg. ,,Ik zou me meer zorgen maken, als we geen kansen zouden creëren”, zei de trainer in Moskou.