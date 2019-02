De VAR is het probleem niet

Het was niet eerlijk, want de keeper kon er toch niet meer bij. Het was niet eerlijk, want vroeger had-ie wel geteld. Het was niet eerlijk, want bij de 1-2 had de VAR ook moeten ingrijpen. Het was niet eerlijk, want de spelers van Real Madrid protesteerden niet eens.



Maar laten we wel wezen: het was vooral niet eerlijk, omdat de uiteindelijke beslissing ons niet aan stond.