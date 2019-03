De overige achtste finales: wat zijn de perspectieven?

Heenwedstrijd: AS Roma – FC Porto 2-1

Perspectieven: Nicolò Zaniolo, pas 19 jaar, greep in de heenwedstrijd de hoofdrol met twee treffers aan de zijde van AS Roma. Zaniolo diende slechts als wisselgeld toen Internazionale de Belg Radja Nainggolan oppikte bij Roma, maar hij hielp zijn nieuwe club een behoorlijk handje op weg richting de kwartfinales van de Champions League. Maar van alle affiches in deze midweekse ronde liggen FC Porto en AS Roma het dichtst bij elkaar, omdat Adrián na de dubbelklapper van Zaniolo nog de aansluitingstreffer maakte. Alles ligt nog open, overmorgen in Porto.

Nederlanders: In de heenwedstrijd viel Justin Kluivert in bij AS Roma; afgelopen weekend tegen Lazio (3-0-nederlaag) bleven hij en Rick Karsdorp allebei negentig minuten op de bank.