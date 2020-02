De kandidaten voor een eregalerij van legendarische clubteams

Historische elftallen Dit Liverpool al een onvergete­lijk team? Dát nog niet

13:41 Liverpool wacht vanavond (21.00 uur) in de achtste finales van de Champions League meteen een kraker, uit bij Atlético Madrid in het Wanda Metropolitano. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum gaan voor een derde finaleplek in drie jaar. Waar plaatsen we de ploeg van coach Jürgen Klopp, afgezet tegen andere succesteams in de geschiedenis van het clubvoetbal?