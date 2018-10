De Jong blij met PSV-punt: ‘Een klein wonder? Ik denk het wel’

PSV kwam met 1-0 voor, daarna met 1-2 achter, maar pakte (dankzij De Jong zelf) in de slotfase alsnog een punt. ,,Een klein wonder? Ja, ik denk het wel”, sprak De Jong na afloop tegenover Veronica. ,,Tottenham is een van de beter voetballende ploegen van Engeland, dus we wisten van tevoren dat het moeilijk zou worden.”

Toch had PSV - volgens de captain - wat meer zichzelf mogen zijn. ,,We waren te afwachten in de opbouw, durfden niet te voetballen, speelden te snel de lange bal en sloten vervolgens niet aan. Dat moeten we verbeteren. Het mag een keer mis gaan, maar dan moet je het wel blijven proberen.”

De Jong zag dat PSV het juist door dat gebrek aan lef moeilijk kreeg. ,,Dan loop je de hele tijd achter de bal aan, en dat is heel zwaar. Zij hebben zó veel kwaliteit, dus we twijfelden na die 1-2 of we vol druk moesten zetten. We hadden het geluk dat zij die rode kaart pakken en dat wij nog 2-2 maken. Het is lekker dat we hier een punt pakken. Over twee weken wordt het ook heel moeilijk, maar we gaan er alles aan doen.”