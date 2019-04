De elf van Spurs: ook zonder Kane en Son veel klasse en ervaring

Doelman

Hugo Lloris

Leeftijd: 32

Nationaliteit: Frans

Vorige club: Olympique Lyon

Transfersom: 12,5 miljoen

Al zeven seizoenen de eerste keus bij Tottenham Hotspur. Houdt vanwege zijn moed, betrouwbaarheid en leiderschap Michel Vorm al jaren op de bank. Hoewel hij afgelopen zomer in Rusland kampioen wereldkampioen werd, zitten er toch vaak fouten in zijn spel. Denk aan de verkeerde aanname van de linksbenige keeper in de WK-finale tegen Kroatië, waardoor Mario Mandzukic met een simpele intikker de spanning nog even terugbracht: 4-2. Of eerder deze Champions League-campagne tegen PSV. Toen kwam de Fransman in Londen zo wild uit dat hij Hirving Lozano ten koste van een rode kaart torpedeerde. Tegen tien man maakte Luuk de Jong er nog 2-2 van.

Hugo Lloris, captain en keeper van Tottenham Hotspur en wereldkampioen Frankrijk.

Rechtsback: Kieran Trippier

Kieran Trippier en Christian Eriksen. Leeftijd: 28 jaar

Nationaliteit: Engels

Vorige club: Burnley

Transfersom: 5 miljoen

Opkomende rechtsback van zowel Tottenham Hotspur als de nationale ploeg van Engeland. Wordt vaak gezocht vanwege zijn snelheid, maar ook schitterende traptechniek. Sean Dyche, zijn trainer bij vorige club Burnley, noemt hem niet voor niets de beste speler met wie hij ooit werkte. Deed afgelopen weekend tegen West Ham United (0-1 verlies) niet mee, zodat het spel vanavond voor hem weer vaak van links naar rechts verplaatst kan worden.

Centrale verdediger: Davinson Sánchez

Leeftijd: 22

Nationaliteit: Colombiaans

Vorige club: Ajax

Transfersom: 40 miljoen

Tottenham Hotspur heeft de laatst jaren flink gewinkeld in Amsterdam. De laatste speler die van Ajax naar Noord-Londen vertrok was Davinson Sánchez. Slechts één seizoen speelde de krachtige verdediger in Nederland. Joël Veltman keek destijds met speciale belangstelling naar zijn toenmalige ploeggenoot, zo zei hij eerder in het AD. ,,Hij is echt een monster. Je kunt als tegenstander zeggen dat je niet onder de indruk van hem bent, maar dat is natuurlijk onzin. Hij is meedogenloos.” Twee seizoenen in de fysiek zo zware Premier League zullen daar ongetwijfeld geen verandering in hebben gebracht.

Centrale verdediger: Toby Alderweireld

Leeftijd: 30

Nationaliteit: Belgisch

Vorige club: Atlético Madrid

Transfersom: 16 miljoen

Ook oud-Ajacied, maar speelde daarna nog voor Atlético Madrid en Southampton (huur). Van de huidige selectie speelde hij in Nederland met Veltman, Lasse Schöne en Daley Blind, in Engeland nog met Tadic. Eén van de vele ervaren spelers van trainer Mauricio Pochettino, maar daarvan één van de weinigen die dit seizoen weinig tot geen fysieke klachten hebben gekend. Is als centrale verdediger ook bijzonder sterk in de duels. Zowel over de grond als in de lucht.

Centrale verdediger: Jan Vertonghen

Jan Vertonghen. Leeftijd: 32

Nationaliteit: Belgisch

Vorige club: Ajax

Transfersom: 12,50 miljoen

Nog een oude bekende. Hervatte gisteren na een blessure weer de training bij Spurs. Toch was Pochettino voorzichtig over zijn inzetbaarheid. Achterin is Vertonghen als centrale verdediger normaal een zekerheidje, al werd hij dit seizoen vanwege een eerdere blessure al maanden gemist. Niet meer de snelste en dus ook minder vaak linksachter, maar beschikt nog altijd over een begenadigd linkerbeen. Daarmee was hij in de Champions League ook al doorslaggevend. Neem de 3-0 op Wembley in de achtste finale tegen Borussia Dortmund. Eerst gaf de Belgisch international een assist op Son, later scoorde hij zelf nog knap tegen de Duitsers.

Linksback: Danny Rose

Leeftijd: 28

Nationaliteit: Engels

Vorige club: Leeds United (jeugd)

Transfersom: 1 miljoen

Na vele verhuurperiodes al zes seizoenen de linksback van Tottenham Hotspur. Net als Tripper op rechts een aanvallend ingestelde vleugelverdediger. Vorig jaar kampte de Engels international nog met een zware knieblessure, die gepaard ging met een depressie. Is er nu weer bovenop en miste sinds half januari geen wedstrijd in de Engelse competitie. Hij kon het ook niet geloven toen hij hoorde dat in Nederland een volledige speelronde verplaatst werd voor Ajax. ,,In deze fase van het seizoen voel je de vermoeidheid en dan helpen alle beetjes”, zei Rose, die graag had gezien dat de Engelse bond de KNVB had gevolgd.

Middenveld: Moussa Sissoko

Leeftijd: 29

Nationaliteit: Frans

Vorige club: Newcastle United

Transfersom: 35 miljoen

Net als Vertonghen wordt bij Moussa Sissoko vandaag nog gekeken of hij kan spelen. Gisteren trainde de Franse krachtpatser voor het eerst weer mee nadat hij een tijdje met een liesblessure kampte. Pochettino zei dat hij daar nog niet op had gerekend. Zijn terugkeer is hoe dan ook een opluchting voor de Spurs-fans, want de in 2016 van Newcastle United overgenomen middenvelder is in de weg naar de halve finale een belangrijke kracht gebleken. Viel uit tegen Manchester City. Daarna werd de o zo sterke Franse international in de Premier League gemist bij het al zo door blessures geplaagde Spurs.

Middenveld: Victor Wanyama

Leeftijd: 27

Nationaliteit: Keniaans

Vorige club: Southampton

Transfersom: 14 miljoen

Verdedigende middenvelder van graniet, die pas sinds de laatste weken weer echt aan bod kwam bij Pochettino. Dat was eerder wel anders, want de Argentijn zette de balveroveraar uit Kenia veel in nadat hij in 2016 overkwam van Southampton. In het zuiden van Engeland werkten ze eerder al naar tevredenheid samen. Daar werd het de coach al snel duidelijk dat de Afrikaan maar bleef gaan. Daarmee schopte de eerste Keniaan in de Premier League het heel wat verder dan zijn oudere broer McDonald Mariga Wanyama. Hij stond in Italië onder contract bij Parma en Internazionale, maar speelde heel wat minder.

Victor Wanyama.

Aanvallend middenveld: Dele Alli

Dele Alli. Leeftijd: 23

Nationaliteit: Engels

Vorige club: Milton Keynes Dons

Transfersom: 6 miljoen

Nog altijd pas 23 jaar oud, maar al lange tijd een dominante factor bij Spurs en de nationale ploeg van Engeland. Met zijn diepgang een nu nog belangrijke speler als aanvallende middenvelder, omdat met Kane en Son twee doorslaggevende spelers voorin zijn weggevallen. Alli is dit seizoen wat minder waardevol met vijf goals en drie assists in de Premier League, maar ook hij kampte in deze voetbaljaargang langere tijd met blessureleed. Vaak is het alles of niets bij de speelse Alli. Of hij nu centraal of meer vanaf de vleugel speelt, hij zorgt met zijn snelheid en begaafdheid altijd voor dreiging.

Aanvallend middenveld: Christian Eriksen

Leeftijd: 27

Nationaliteit: Deens

Vorige club: Ajax

Transfersom: 13,5 miljoen

Ging al in 2013 van Ajax naar Tottenham Hotspur. Hoewel hij ook in Londen het spel vormgaf, won Eriksen nooit meer een prijs. Terwijl hij in Nederland nog zo succesvol was. Vier keer kampioen, een beker en een Johan Cruijff Schaal. Volgende week zal de tweebenige Deense middenvelder met goede herinneringen in Amsterdam terugkeren. Hij kwam er al op zijn zestiende om te voetballen in de jeugdopleiding. Voor even terug bij Ajax zal hij ook beseffen dat succes in deze halve finale een unieke kans op de ultieme prijs kan opleveren. Het zou zijn eerste bokaal sinds 2013 kunnen zijn.

Aanval: Lucas Moura

Leeftijd: 26

Nationaliteit: Braziliaans

Vorige club: Paris Saint-Germain

Transfersom: 30 miljoen

Christian Eriksen kan Dele Alli diep sturen, maar ook Lucas Moura. Deze razendsnelle en veelzijdige Braziliaan staat vaak rechtsbuiten, maar zwerft nog vaker over het veld. Viel als spits in nadat Kane tegen Manchester City geblesseerd raakte. Scoorde al tien keer in de Premier League, waaronder laatst drie in één duel als spits tegen Huddersfield Town. De eerste hattrick van de Braziliaan in Europa, die eerder bij PSG speelde. Dat deed hij overigens vooral voor de komst van Neymar en Kylian Mbappé. Nu Kane bij Spurs is uitgeschakeld, kan hij zich echt laten zien. Vooral vanavond, wanneer de hele wereld kijkt.