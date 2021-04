De Bruyne: ‘Riyad vroeg me of hij ‘m mocht nemen’

,,Het was een wedstrijd met twee gezichten”, aldus de Belg, die werd uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd. Manchester City won, na een achterstand bij rust, met 2-1 in Parijs. ,,In de eerste helft waren we te gehaast”, oordeelde De Bruyne. ,,Dat is niet de manier waarop we normaal spelen. In de tweede helft probeerden we geduldiger ruimte te vinden en ik denk dat we dat goed deden.”