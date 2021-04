De Bruyne: ‘Als je in jezelf gelooft, neem ‘m dan maar, zei ik tegen Riyah’

SamenvattingKevin de Bruyne was te spreken over de manier waarop Manchester City woensdag in de tweede helft de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League naar zich toetrok.

,,Het was een wedstrijd met twee gezichten”, aldus de Belg, die werd uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd. Manchester City won, na een achterstand bij rust, met 2-1 in Parijs. ,,In de eerste helft waren we te gehaast”, oordeelde De Bruyne. ,,Dat is niet de manier waarop we normaal spelen. In de tweede helft probeerden we geduldiger ruimte te vinden en ik denk dat we dat goed deden.”

Lees ook Play Manchester City timmert stevig fundament onder eerste CL-finale na wederopstanding bij PSG

De Bruyne maakte zelf de 1-1. Keeper Keylor Navas schatte een indraaiende bal van de Belg niet goed in. ,,Die bal was moeilijk voor hem omdat een keeper altijd verwacht dat iemand hem nog aanraakt”, sprak De Bruyne, die even later een vrije trap overliet aan Riyah Mahrez. ,,Riyad vroeg me of hij ‘m mocht nemen. Toen zei ik: Ja, als je in jezelf gelooft, neem ‘m dan maar. Hij scoorde, dus wie ben ik om er iets over te zeggen?”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Paris Saint-Germain reist volgende week maandag met pijn in de buik naar Manchester, maar geknakt is de Franse kampioen niet. ,,Wie niet meer in de finale gelooft, moet maar thuisblijven. We hebben nu mentaliteit nodig”, zei aanvoerder Marquinhos. ,,City was agressiever in de tweede helft. We hebben nog negentig minuten en daarin zullen we beter moeten zijn om door te kunnen gaan.”

Volledig scherm Kevin de Bruyne ligt onder vuur in Parijs na een pittige tackle. Neymar en Marquinhos komen verhaal halen bij arbiter Felix Brych. © REUTERS