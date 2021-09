Dasa ontbreekt bij Vitesse vanwege Jom Kippoer, Yapi maakt zijn debuut

Thomas Letsch wil met Vitesse overwinteren in de Conference League. De Arnhemse club is in groep G met de topclubs Tottenham Hotspur en Stade Rennes de outsider. Voor een stunt is een zege in de eerste poulewedstrijd tegen NS Mura noodzaak.

,,Vergis je alleen niet in Mura”, stelt Letsch. ,,Dat is de kampioen van Slovenië en dat is een puike prestatie. Dat team is al langer bij elkaar en Mura heeft een goede coach. Ik vond Mura in de kwalificatie voor de Europa League (2-0 en 3-1 nederlaag, red.) wat ongelukkig tegen Sturm Graz. We zijn gewaarschuwd.”

Overwinteren

Letsch stelt met Vitesse de knock-outfase als doel. ,,Het is nu niet zes wedstrijden lekker leuk voetballen. Dit is niet vrijblijvend. We hebben heel erg hard gewerkt om in de groepsfase te komen. Dit is een grote en bijzondere prestatie van Vitesse. Nu willen wij ook overwinteren. Ook al zitten we in een loodzware groep met Tottenham Hotspur en Stade Rennes. Maar dan is de start hier in Mura van immens belang.”

NS Mura speelt niet in het eigen stadion, maar in de arena van NK Maribor. Uitgerekend daar heeft de club uit Murska Sobota afgelopen seizoen de titel veroverd.

,,Voor Mura is dit bekende grond. Ze moesten die wedstrijd winnen. Dat deden ze. En dat zegt veel over de kracht van dit team. Daarom zie ik ons ook niet als favoriet. Met het verwachtingspatroon in Nederland kan ik nu niets.”

Volledig scherm Thomas Letsch tijdens de persconferentie in stadion Ljudski Vrt in Maribor. © Pro Shots / Paul Meima

Debuut Yapi

In Slovenië maakt Romaric Yapi zijn debuut voor Vitesse. De Fransman, in de zomer overgenomen van Brighton & Hove Albion, start, omdat de Israëlische international Eli Dasa ontbreekt vanwege de joodse feestdag Jom Kippoer. Naar verwachting staan Riechedly Bazoer en Oussama Tannane bij de eredivisionist ook aan de aftrap. Matus Bero is ook weer fit.

Yapi is voor coach Thomas Letsch in Slovenië het enige alternatief voor Dasa. Million Manhoef (geblesseerd, knie) en Dominik Oroz (coronabesmetting) zijn niet beschikbaar. De Fransman speelde in de competitie mee tegen Willem II en PEC Zwolle. Hij kwam nog niet in actie in de voorrondes van de Conference League. De Fransman zat voor de Europa Cup nog een schorsing uit van vier wedstrijden, opgelopen in zijn jeugdtijd bij Paris Saint-Germain.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Yapi, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek; Tronstad, Gboho, Tannane, Bero; Frederiksen.

Volledig scherm Stadion Ljudski Vrt in Maribor, decor voor de eerste groepswedstrijd van Vitesse in de Conference League. © Pro Shots / Paul Meima