Dankzij AZ en PSV doet Nederland goede zaken in Europa

Dat Feyenoord donderdagavond uitgerekend van Wolfsberger AC verloor, was pijnlijk omdat Oostenrijk een directe concurrent is. Het land staat tiende op de coëfficiëntenranglijst, een plaatsje onder Nederland. Maar de zeges van AZ en PSV later op de avond maakten veel goed.

De huidige negende positie van Nederland betekent dat de kampioen van de eredivisie in 2022 is verzekerd van de groepsfase van de Champions League. Het verschil met nummer 8 België is in deze speelronde ondanks de verrassende zege van Antwerp op Tottenham Hotspur bovendien 0,4 punt kleiner geworden.

Toekomst

Ook de toekomst ziet er goed uit voor Nederland. De coëfficiëntenranglijst is gebaseerd op de laatste vijf jaar. Dat betekent dat de resultaten uit het seizoen 2016-2017 volgend jaar wegvallen. Nederland presteerde toen uitstekend en raakt daarom 9.100 punten kwijt, maar België had een nog beter seizoen en moet straks 12.500 punten inleveren. Dat Oekraïne en Rusland dit jaar minder goed presteren is eveneens in het voordeel van Nederland.

Coëfficiëntenlijst 2020/2021:

1. Spanje 83.997

2. Engeland 82.712

3. Italië 64.724

4. Duitsland 63.427

5. Frankrijk 51.951

6. Portugal 42.949

7. Rusland 37.215

8. België 34.300

9. Nederland 33.800

10. Oostenrijk 32.625

11. Schotland 30.125

12. Oekraïne 29.900

13. Turkije 28.900

14. Denemarken 27.375

15. Cyprus 27.250