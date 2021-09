Danjuma scoort voor Villarreal tegen Atalanta, Blom biedt Van Bommel helpende hand in Lille

Poule E: Dinamo Kiev juicht voor niets in slotfase

FC Barcelona had in Camp Nou geen schijn van kans tegen Bayern München, dat met 0-3 won door goals van Thomas Müller (‘34) en Robert Lewandowski ('56 en ‘85). Ronald Koeman koos voor een 5-3-2 formatie met Memphis Depay en debutant Luuk de Jong als spitsenduo, maar Barcelona bleek aanvallend onmachtig tegen de Duitse kampioen.

Bij de andere wedstrijd in de groep, tussen Dinamo Kiev en Benfica, werd niet gescoord. De kansenverhouding was met 5-11 wel duidelijk in het voordeel van Benfica, dat in de play-offs te sterk bleek voor PSV. In de 93ste minuut dacht Mykola Shaparenko nog de winnende goal te maken voor Dinamo Kiev, maar zijn treffer werd afgekeurd.

Poule F: Danjuma en Gosens scoren in meeslepend duel

Het vermakelijke duel tussen Villarreal en Atalanta eindigde in 2-2. Remo Freuler maakte al na zes minuten de 0-1 namens de bezoekers uit Bergamo, waar Marten de Roon voor het eerst dit seizoen in de basis stond. Hij werd na 70 minuten vervangen door Teun Koopmeiners. Hans Hateboer is voorlopig nog uit de roulatie met een blessure.



Villarreal, dat zich voor de Champions League plaatste door vorig seizoen de Europa League te winnen, kwam in de 39ste minuut op gelijke hoogte via Manu Trigueros. De Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld viel in de 61ste minuut in en maakte in de 73ste minuut de 2-1. Villarreal won echter niet, want in de 83ste minuut maakte Robin Gosens de 2-2 namens Atalanta. In de extra tijd was er nog een prachtige redding van Atalanta-keeper Juan Musso, die in de eerste helft ook al belangrijk was voor zijn team.

Volledig scherm Arnaut Danjuma Groeneveld schiet de 2-1 binnen namens Villarreal tegen Atalanta, maar Robin Gosens zou daarna nog de 2-2 maken. © REUTERS

Eerder op de avond was er al een verrassende uitslag in poule F, want Manchester United verloor met 2-1 bij de Zwitserse kampioen BSC Young Boys. Theoson Siebatcheu maakte in de 95ste minuut de verdiende winnende goal, nadat hij de bal in de voeten kreeg geschoven door Cristiano Ronaldo-vervanger Jesse Lingard.

Poule G: Blom biedt Van Bommel helpende hand

In groep G was er vroeg op de avond al spektakel in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, waar in de eerste helft liefst vier penalty's werden genomen. Red Bull Salzburg benutte echter slechts één van de drie pogingen, waarna Ivan Rakitic in de 40ste minuut de 1-1 maakte vanaf elf meter.

Volledig scherm Mark van Bommel krijgt geel van Danny Makkelie. © REUTERS Bij het duel tussen de Franse kampioen Lille OSC en de Duitse kampioen VfL Wolfsburg werd er niet gescoord. Lille, met verdediger Sven Botman in de basis, leek in de tweede helft op voorsprong te komen. Scheidsrechter Danny Makkelie keurde het doelpunt van Jonathan David echter af, omdat videoscheidsrechter Kevin Blom had vastgesteld dat de bal kort daarvoor buiten de lijnen was geweest. Kort daarna moest Wolfsburg met tien man verder. De Amerikaanse verdediger John Brooks kreeg zijn tweede gele kaart na hands. In de slotfase zette Lille druk om alsnog de 3 punten binnen te slepen, maar doelman Koen Casteels hield stand. Wout Weghorst werd in de 66e minuut gewisseld. Micky van der Ven bleef op de bank.



Makkelie gaf Lille in de zesde minuut van de blessuretijd alsnog een strafschop, na een overtreding van Josuha Guilavogui op Amadou Onana. Blom oordeelde opnieuw anders. De overtreding bleek net buiten het strafschopgebied gemaakt, maar ook uit de vrije trap in de 99ste minuut werd niet meer gescoord door Burak Yilmaz.

Poule H: Lukaku matchwinner voor Chelsea

Volledig scherm Hakim Ziyech in actie tegen Zenit. © AFP In poule H won Juventus overtuigend bij Malmö FF, de ploeg van coach Jon Dahl Tomasson die liefst vier voorrondes overleefde om zich te plaatsen voor de poulefase van de Champions League. De Braziliaanse linksback Alex Sandro opende halverwege de eerste helft de score voor Juventus. Kort voor rust maakten aanvallers Paulo Dybala en Álvaro Morata de 0-2 en 0-3, maar daar bleef het bij. Matthijs de Ligt stond in de basis naast Leonardo Bonucci. De Nederlandse verdediger kreeg in de 58ste minuut geel en werd in de 86ste minuut vervangen door Daniel Rugani.



Chelsea won met de nodige moeite van Zenit Sint-Petersburg: 1-0. Romelu Lukaku maakte de winnende goal op Stamford Bridge, door in de 69ste minuut een mooie voorzet van aanvoerder César Azpilicueta binnen te koppen. Hakim Ziyech stond in de basis en werd na 63 minuten vervangen door Kai Havertz, de Duitser die op 29 mei in Porto de winnende goal maakte in de Champions League-finale tegen Manchester City.

Het programma van woensdag 15 september

Volledig scherm Robin Gosens in actie tegen Villarreal. © REUTERS Poule A

21.00 uur: Club Brugge - Paris Saint-Germain

21.00 uur: Manchester City - RB Leipzig

Poule B

21.00 uur: Atlético Madrid - FC Porto

21.00 uur: Liverpool - AC Milan

Poule C

18.45 uur: Besiktas - Borussia Dortmund

18.45 uur: Sporting - Ajax

Poule D

18.45 uur: Sheriff Tiraspol - Sjachtar Donetsk

21.00 uur: Inter - Real Madrid