D-day voor Van Dijk, Wijnaldum, De Vrij, Memphis en Tete

Ook hier is de groepswinnaar al bekend. Maar wie vergezelt RB Leipzig naar de volgende ronde? Memphis Depay en Kenny Tete moeten met Olympique Lyon, Zenit Sint-Petersburg voor zien te blijven om als nummer twee van de groep te mogen overwinteren in de Champions League. Beide ploegen hebben zeven punten, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Russen. Lyon moet het vanavond tegen het al uitgespeelde Leipzig beter doen dan Zenit, dat bij winst in Lissabon niet meer te achterhalen is. In dat geval spelen Depay en Tete na de winterstop in de Europa League.