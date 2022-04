Cyriel Dessers na nieuwe heldenrol: ‘Wat mij betreft blijft het niet bij die twee wedstrijden’

Met videoFeyenoord plaatste zich donderdagavond voor de halve finales van de Conference League door in Praag met 1-3 af te rekenen met Slavia Praag. Matchwinner was, zoals wel vaker dit seizoen, Cyriel Dessers. ,,Van mij mag het nog wel even doorgaan.”

Dessers was na amper twee minuten al trefzeker, na een goed schot met zijn linker in de verre hoek. Na een foute terugspeelbal van Orkun Kökçü repareerde Dessers in de tweede helft de schade en profiteerde hij van een fout van doelman Ales Mandous, die een buitengewoon ongelukkige wedstrijd speelde. Luis Sinisterra zorgde uiteindelijk voor de 1-3 einduitslag.



,,Ik kon nog wel een paar keer in een man-tegen-man-situatie komen, maar vooral voor Sinisterra en Nelson was het lastig vanavond. Zij werden echt overal gevolgd, dan is het moeilijk voetballen", legt de matchwinner uit, die wist dat hij na zijn openingsgoal nog een kans zou kregen om zijn tweede te maken. Het leverde de 1-2 op, later gevolgd door de bevrijdende 1-3 van Sinisterra, waardoor Feyenoord doorgaat naar de halve finales en daarin Olympique Marseille treft.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © ANP

,,We zijn begonnen aan de Conference League met het geloof dat we iets moois konden doen. Het feit dat nu naar Frankrijk gaan en in de halve finale staan... Van mij mag het nog wel even doorgaan en niet bij die twee wedstrijden blijven. Kom maar op met die finale", sluit hij vol vertrouwen af.

Malacia: ‘Er stond veel spanning op’

,,Dit is heel mooi, er stond veel spanning op maar we hebben de halve finale bereikt", vertelt Malacia na de gewonnen wedstrijd. ,,Maar dat is ook alles hoor, we hebben nog niets en zo staan we er allemaal in. De trainer had vooraf aangegeven dat we net zo hard als Slavia moesten werken en dat onze individuele klasse dan de doorslag zou geven. Dat is uitgekomen. En nu Marseille in de halve finale. Wat ik van Marseille weet? Nu nog heel weinig. Wel wie de beste speler is daar, dat moet Payet zijn.”

