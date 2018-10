Costa terug bij Atlético, Giménez valt weg

Robben stelt doelen bij Bayern: ‘Tot de winter alles winnen’

21:42 Aanvaller Arjen Robben sprak na de moeizame wedstrijd van Bayern München bij AEK in de Champions League van een belangrijke zege (0-2). ,,We hebben in de tweede helft onze kansen benut. Dit zijn kostbare punten’', liet de Nederlandse oud-international weten.