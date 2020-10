Corona geen excuus voor Schmidt: ‘We gaan vechten voor de drie punten’

,,We hebben nog steeds een team morgen”, zei Schmidt. ,,Het is niet makkelijk, maar we zijn hier om te vechten voor de drie punten. We hebben een belangrijk doel en niet overwogen om niet te spelen. PSV zal de situatie moeten respecteren. We vallen onder de vlag van de UEFA, volgen alle regels en de Cypriotische overheid wilde Eran (Zahavi, red.) en Jordan (Teze, red.) toch niet toelaten. Dat is gek en was voor ons ook een complete verrassing. Als we hen hadden meegenomen, dreigde een aantal dagen quarantaine hier voor het hele team. Dat was geen optie.”

Vreemde situatie

Het was dus ook geen optie om niet te spelen. ,,Jordan en Eran waren al in het vliegtuig en moesten er plots uit. Dat is natuurlijk een hele vreemde situatie. Toch is het mijn taak om de spelers te laten focussen op de wedstrijd en de tactiek die we willen hanteren. We kunnen ons door deze situatie ook als team ontwikkelen en zullen donderdag klaar zijn om te knokken voor de punten.” Of het geweigerde duo donderdag alsnog kan invliegen? ,,We proberen het. Iedereen bij de club doet zijn best”, zegt Schmidt. ,,Maar de tijd is kort. Een goed resultaat is een uitdaging. De situatie is speciaal en we hopen dat het virus snel verdwijnt, maar we blijven ondertussen proberen om onze sportieve doelen te halen en daarop te focussen.”