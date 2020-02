Coëfficiëntenlijst in een notendop: dit is wat je moet weten

Nederland heeft Europees na mindere jaren eindelijk weer betere tijden in het verschiet. ‘We’ staan momenteel negende op de coëffciëntenranglijst. Wat is dat eigenlijk voor lijst, wat hebben er eraan en hoe staat Nederland ervoor? Zes vragen voordat je vanavond aansluit in de coëfficiëntenpolonaise.

Wat is de coëfficiëntenlijst?

Voetballanden worden door de UEFA aan de hand van een coëfficiëntenlijst op sterkte gerangschikt. Deze ranglijst wordt samengesteld aan de hand van resultaten in de Champions League en de Europa League. Daarvoor wordt gekeken naar het huidige seizoen en de vier voorgaande jaargangen. Alle punten van de nationale clubs bij elkaar opgeteld geven een aantal. Het land met het hoogste aantal voert de ranglijst aan.

Hoe werkt de ranglijst?

Teams kunnen per prestatie punten verdienen voor hun land. Zo krijg je voor plaatsing van de Champions League 5 punten en voor de Europa League 4 punten. Vanaf de groepsfase ontvang je twee punten voor een overwinning en één voor een gelijkspel. Voor het bereiken van de volgende ronde in de toernooien verdien je bonuspunten. Op basis van een bepaalde rekensom komt uiteindelijk het totaal aantal punten over de laatste vijf seizoenen tot stand.

Hoe ging het bijvoorbeeld afgelopen jaar?

Met name Ajax deed vorig jaar uitstekende zaken voor Nederland. De club won in de voorronden van de Champions League tweemaal van Sturm Graz (2 punten), won en speelde gelijk tegen Standard Luik (1,5 punt) en deed datzelfde tegen Dinamo Kiev (1,5 punt), waardoor het zich kwalificeerde voor de groepsfase (4 punten). Daarin won het drie keer (6 punten) en speelde het driemaal gelijk (3 punten). Voor het bereiken van de achtste finale kreeg Ajax 5 punten en per ronde dat het verder kwam kreeg het, naast de winstpunten, een extra bonuspunt.

Volledig scherm Calvin Stengs viert een doelpunt met zijn ploeggenoten. © BSR/SOCCRATES

Uiteindelijk strandde het avontuur in de halve finale, 32 punten rijker. AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse verzamelden samen 11 punten, wat de totale opbrengst voor Nederland op 43 punten bracht. Dat wordt gedeeld door het aantal deelnemende teams uit een land, dus vijf. Het coëfficiënt was dus 8,6. De som van dat seizoen en de vier voorgaande seizoenen bepaalt het aantal punten van Nederland.

Wat hebben we er eigenlijk aan, die lijst?

Op basis van de ranglijst wordt bepaald hoeveel clubs Europees voetbal mogen spelen. Hoe hoger je op de lijst staat, des te meer tickets je krijgt voor de Champions League en de Europa League. Zo plaatsen bij de nummers een tot en met vier van de coëfficiëntenlijst liefst zeven ploegen zich voor Europees voetbal. De elfde plaats is een heilige grens voor Nederland, want die positie geeft de kampioen van dit jaar namelijk het recht op deelname aan de groepsfase van de Champions League. Afgelopen jaren moest de kampioen van Nederland zich steeds via de voorronden verzekeren van deelname aan het grootste clubtoernooi.

Hoe staan we er nu voor?

Uitstekend. De negende plek is in handen. ‘We’ staan net iets voor Oekraïne, Turkije en Oostenrijk. Toch lijkt Nederland zich geen zorgen te hoeven maken. Het gat lijkt moeilijk te dichten en Nederland heeft met Ajax en AZ nog twee ploegen in de Europa League. Oekraïne heeft in de Europa League nog FK Sjachtar Donetsk, Basaksehir vertegenwoordigt Turkije. Oostenrijk doet in datzelfde toernooi nog mee met RB Salzburg en LASK Linz. AZ en LASK Linz staan vanavond tegenover elkaar. Naast de strijd om de volgende ronde vechten beide clubs dus vanavond ook nog voor landsbelang.

Kunnen ‘we’ vanavond nog stijgen?

Nederland kan vanavond maximaal 0,800 coëfficiënt toevoegen. Er zijn met twee overwinningen vier punten te behalen, wat wordt gedeeld door het aantal van vijf begonnen clubs (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en FC Utrecht). De achterstand op België bedraagt 2350 punten. Om dat in te halen, moeten de Nederlandse ploegen nog zes keer winnen zonder dat de Belgen ook maar een resultaat boeken. Niet onmogelijk, aangezien Club Brugge tegen Manchester United speelt en Gent AS Roma treft.

Volledig scherm Ajax viert de 2-1 tegen Juventus. © Pim Ras fortografie

De ranking

1. Spanje - 97.997 punten

2. Engeland - 86.462 punten

3. Duitsland - 69.070 punten

4. Italië - 66.796 punten

5. Frankrijk - 56.082 punten

6. Portugal - 48.849 punten

7. Rusland - 45.549 punten

8. België - 37.500 punten

9. Nederland - 35.150 punten

10. Oekraïne - 33.500 punten

11. Turkije - 32.800 punten

12. Oostenrijk - 32.125 punten

13. Denemarken - 27.500 punten

14. Tsjechië - 27.300 punten

15. Cyprus - 26.750 punten

Volledig scherm Dani de Wit. © EPA