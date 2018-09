Cocu's Fenerbahçe hard onderuit bij Dinamo Zagreb

Aubameyang scoort ook bij Europa Lea­gue-de­buut voor Arsenal

20 september Pierre-Emerick Aubameyang was bij zijn debuut voor Arsenal al doeltreffend in de Premier League, vanavond scoorde de spits ook in zijn eerste Europa League-wedstrijd voor de Londense club. Mede dankzij zijn twee treffers won Arsenal met 4-2 van Vorskla Poltava.