Coach Emery van PSG voelt druk uit Qatar

PSG won het miljoenenbal nog nooit en heeft in 1995 voor het laatst de halve finales behaald. Sinds steenrijke investeerders uit Qatar de club in 2011 kochten, won club uit de hoofdstad wel vier keer de Franse titel, maar bleef groot succes in de Champions League uit. ,,De verantwoordelijkheid is groot, dat voel ik. Want ik heb veel goede spelers tot mijn beschikking en met zoveel kwaliteit in het team moeten we heel ver kunnen komen'', aldus Emery.