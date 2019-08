CL-winnaar Van Dijk verkozen tot beste verdediger van vorig seizoen

Tadic kijkt uit naar duels met Chelsea: ‘Met Southamp­ton altijd goede resultaten’

20:35 Dusan Tadic is best tevreden over het resultaat van de loting voor de groepsfase van de Champions League, die Ajax aan Chelsea, Valencia en Lille koppelde. ,,Mooi en uitdagend”, zo oordeelde de aanvoerder. ,,Het is een sterke groep. Iedereen heeft een kans. Uiteraard gaan wij voor overwintering. Een club als Ajax moet ambitieus zijn.”