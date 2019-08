Cillessen kijkt uit naar duels met Ajax in groepsfase Champions League

Na vijf seizoenen Ajax vertrok Cillessen in 2016 naar Barcelona. Daar kon hij in drie seizoenen tijd niet uitgroeien tot de eerste doelman. En dus liet hij deze zomer Camp Nou achter zich voor een nieuw avontuur bij Valencia, waar hij naar eigen zeggen erg gelukkig is. Nota bene met die club neemt hij het aankomend seizoen op in de Champions League.

Hoe Cillessen kijkt naar de loting van de Champions League? ,,Ik heb vijf jaar bij Ajax gespeeld. Er spelen niet veel spelers meer uit mijn tijd, maar het blijft Ajax. De filosofie van de club verandert nooit", aldus de doelman, die vanzelfsprekend ook bij de selectie van Oranje hoort voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland (6 september) en Estland (9 september).



,,Chelsea is ook heel sterk. Die club heeft een geweldige historie. Het is altijd moeilijk om in Engeland te spelen", zo kijkt Cillessen naar een van de andere tegenstanders in de groepsfase van de Champions League.



Cillessen ontvangt eerst zijn oude club in Mestalla. Op 2 oktober is het Valencia - Ajax, de tweede groepswedstrijd. Op 10 december, de laatste wedstrijd in de poulefase, keert de doelman terug in de Johan Cruijff Arena voor Ajax - Valencia.