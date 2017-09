Chelsea slacht Qarabag, AS Roma komt goed weg

Bosz wil genieten van CL-debuut: 'Wil dat we moedig spelen'

12 september Peter Bosz kijkt reikhalzend uit naar zijn debuut als coach in de Champions League. Met zijn ploeg Borussia Dortmund treedt hij woensdagavond op Wembley aan tegen Tottenham Hotspur. ,,Dit is het hoogste niveau dat je in Europa kunt bereiken. Ik verheug me erop'', liet de ex-trainer van Ajax weten.