Chelsea heeft strijdplan al klaar: ‘Geen angst voor deze uitdaging’

Samenvatting Geen nieuw 'Wonder van Anfield’, Real Madrid schakelt Wijnaldum en Liverpool uit in CL

14 april Het huidige Real Madrid draagt al een tijdje het stempel mee dat het een elftal heeft dat op z’n retour is. Maar na de eliminatie van Liverpool (0-0, na een 3-1 winst verleden week in Madrid) is de ploeg toch weer dichtbij een finaleplek in de Champions League. Na Atalanta Bergamo in de achtste finales werd in de kwartfinale dus ook gewoon Liverpool uitgeschakeld.