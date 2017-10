Chelsea heeft goede hoop op Morata

Navas keert terug bij Real Madrid

14:22 Zinedine Zidane rekent erop morgen in het Champions Leagueduel met Tottenham Hotspur weer te kunnen beschikken over Keylor Navas. De doelman van Real Madrid miste zaterdag de competitiewedstrijd tegen Getafe nadat hij in een interland van Costa Rica een blessure aan het dijbeen had opgelopen.