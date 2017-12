Champions League wacht krakers door 'verrassende' runners-up

Video Castaignos: Natuurlijk voelt dit als revanche

7 december Luc Castaignos veranderde in de thuiswedstrijd van Vitesse tegen OGC Nice van schlemiel in een kleine held. Hij miste in blessuretijd van de eerste helft een levensgrote kans maar schoot zijn ploeg in de 85ste minuut ook naar een zege (1-0).